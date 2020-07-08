«Я был легкой мишенью»: Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в попытке построить карьеру за его счет

Звезды / Новости 8 июля 2020

Cosmo

Вчера в Лондоне начались официальные судебные разбирательства между Эмбер Херд и ее бывшим супругом Джонни Деппом. Так, Эмбер обвиняет бывшего в регулярных избиениях, а Джонни утверждает, что их брак изначально был фальшивым, основанным на хитром плане Эмбер построить карьеру за его счет.

Вчера, давая показания в суде, актер поделился подробностями их знакомства и совместной жизни:

«Тогда (при знакомстве) она была очень дружелюбна и стремилась рассказать мне о недавнем разрыве со своим парнем... Она была красива и очень интересовалась мной и моей работой, как мне тогда казалось. И я купился на это. Позже понял, что у нее была цель — выйти за меня замуж, чтобы сделать карьеру и деньги.

В то время она неоднократно говорила мне, что восхищается моими фильмами. Однако позже призналась, что не видела ни одну мою работу. Она знала, чего хочет, и я был легкой мишенью».

Что ответит на это Эмбер?