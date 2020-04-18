«Я чувствовала себя очень подавленной, мне было страшно»: Риз Уизерспун откровенно рассказала о послеродовой депрессии

Звезды / Новости 18 апреля 2020

Cosmo

Мы восхищаемся Риз Уизерспун и тем, с какой легкостью она совмещает работу с ролью идеальной мамы и жены. Однако ей это не всегда давалось легко. Как рассказала актриса в интервью Джамиле Джамил в подкасте I Weight, после первых двух родов она страдала от тяжелой депрессии.

«У меня была сильная тревожность, я действительно впала в депрессию. Я никогда не была такой подавленной, как тогда. Это было страшно», — призналась звезда.

Звезда отметила, что послеродовая депрессия — это реальная проблема, к которой стоит относиться со всей серьезностью.

Напомним, Риз и ее муж Джим Тот воспитывают троих детей: 20-летнюю Аву, 16-летнего Дикона и 7-летнего Теннесси.