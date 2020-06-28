Впервые официально: Алия Шокат прокомментировала свои отношения с Брэдом Питтом

Звезды / Новости 28 июня 2020

Cosmo

Уже довольно продолжительное время в западной прессе и в сети ходят слухи о том, что Брэд Питт встречается с актрисой Алией Шокат. Звезды не раз были замечены вместе и продолжали видеться даже во время карантина. И пока поклонники не выпускали актера и его «новую возлюбленную» из фокуса своего внимания, ожидая новых доказательств их романа, девушка расставила все точки над «і» в новом интервью Vulture.

«Я не могла поверить в то, что это все происходит на самом деле. Мои друзья начали сбрасывать мне наши фото и спрашивать, что происходит на самом деле. Я была ошеломлена таким вниманием. Это похоже на то чувство, когда ты вдруг оказываешься голым перед всей школой и все на тебя смотрят», — призналась Алия.

На вопрос, действительно ли ее и Питта связывают романтические отношения, Шокат ответила однозначно:

«Нет, мы не встречаемся, мы просто друзья. Раньше я не раз чувствовала давление общества, но не такое неконтролируемое», — отметила она.