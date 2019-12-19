«Я была распухшая и набитая лекарствами»: Эмилия Кларк откровенно рассказала о перенесенном инсульте

Cosmo

Страшно представить, через что ей пришлось пройти!

Не так давно Эмилия Кларк ошарашила всех признанием о том, что после съемок в первом сезоне сериала «Игра престолов» едва выжила после перенесенного инсульта. В своем Instagram аткриса делилась фото, сделанными сразу после первой операции на головном мозге, а в недавнем интервью Wonderland рассказала о том, чего боялась больше всего, находясь в больнице.

«Я лежала в чертовой американской больнице, с трубками, торчащими из головы, распухшая и набитая лекарствами. Все, о чем я могла думать в тот момент, так это о том, чтобы меня никто не узнал», — призналась актриса.

Только представь, через что ей пришлось пройти!

