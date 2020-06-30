«Я была разбита»: Кэти Перри призналась, что думала о самоубийстве после расставания с Орландо Блумом

Звезды / Новости 30 июня 2020

Cosmo

Не знаем, помнишь ты или нет, но Кэти Перри и Орландо Блум, которые вскоре станут родителями, уже встречались в 2017 году. Тогда их отношения закончились расставанием, которое далось певице очень непросто. Как призналась звезда на днях в интервью радиостанции SiriusXM CBC, из-за проблем в личной жизни и провала нового альбома Witness в те времена ее даже посещали мысли о самоубийстве.

«Я рассталась со своим парнем, с которым, кстати, сейчас мы ждем ребенка. Потом я надеялась на то, что новый альбом выстрелит, однако он провалился. Я была разбита», — призналась Кэти.

В это время звезда полностью пересмотрела свои ценности и изменила способ мышления.

«Для меня оказалась важно почувствовать себя разбитой — это помогло мне собрать себя заново и начать жить более размеренно, а не просто прожигать жизнь, как поп-звезда. Благодарность — вот, что спасло мою жизнь. Если бы я тогда не нашла в себе это, то точно утонула бы с собственной печали и просто выпрыгнула бы», — отметила Перри.

Искренне рады, что тяжелые времена уже позади.