«Я была жертвой»: Селена Гомес рассказала об эмоциональном насилии со стороны Джастина Бибера

Звезды / Новости 28 января 2020

Cosmo

Несмотря на то, что с момента расставания Селены Гомес и Джастина Бибера прошло уже немало времени, певица то и дело вспоминает бывшего бойфренда в новых песнях и интервью. Так, в очередной раз звезда поделилась подробностями своих отношений с певцом в эфире National Public Radio. В ходе разговора Селена призналась, что за время романа с Джастином постоянно становилась жертвой эмоционального насилия с его стороны, но осознала это лишь сейчас.

«Я действительно была жертвой эмоционального насилия. Я поняла это только сейчас, когда повзрослела. Мне не хотелось бы всю оставшуюся жизнь говорить об этом, но я правда горжусь тем, что стала сильнее, чем когда-либо, и нашла возможность с достоинством выйти из этой ситуации», — призналась звезда.

Браво, Селена!