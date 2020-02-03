«Я боюсь, что однажды наш дом станет местом преступления»: в сети появились записи разговоров Эмбер Херд и Джонни Деппа

Звезды / Новости 3 февраля 2020

Cosmo

Скандал, который разгорелся после развода Эмбер Херд и Джонни Деппа, не утихает. И если сначала актриса уверяла, что стала жертвой насилия со стороны экс-супруга, то сейчас они, кажется, поменялись ролями. Так, на днях издание Daily Mail обнародовало записи разговоров звезд, из которых следует, что именно Эмбер применяла насилие по отношению к Джонни, а не наоборот.

«Я не собираюсь драться с тобой. Ты, черт побери, ударила меня прошлой ночью. Я уехал, чтобы не допустить большего насилия. Детка, я уже говорил тебе об этом — я до смерти боюсь, что однажды наш дом станет местом преступления», — говорит Депп. В ответ Эмбер признает, что била бывшего супруга и бросала в него предметы.

«Да, я ударила тебя, но ты же в порядке… Прости, что не ударила тебя по лицу как следует. Никто тебя не избивал, не придумывай. Если я бросаюсь в тебя кастрюлями и сковородками, это еще ничего не значит… Боже, я иногда так злюсь на себя за то, что теряю рассудок», — признается актриса.