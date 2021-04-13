«Я буду скучать по дедушке»: принц Уильям трогательно прокомментировал смерть принца Филиппа

Звезды / Новости 13 апреля 2021

Cosmo

99-летний принц Филипп ушел из жизни в прошлую пятницу. С тех пор печальную для королевской семьи и всего мира новость прокомментировала супруга герцога Эдинбургского королева Елизавета II, чьи слова растрогали абсолютно всех, и принц Гарри с Меган Маркл, чей пост поклонники сочли недостаточно эмоциональным.

Высказался по поводу смерти любимого дедушки и принц Уильям.

«Столетие жизни моего деда было определено служением его стране и Содружеству, его жене и королеве, а также нашей семье. Мне повезло, что со мной всегда был не только его пример, но и его постоянное присутствие в моей взрослой жизни — как в хорошие времена, так и в самые трудные дни.

Я всегда буду благодарен за то, что у моей жены было столько лет, чтобы узнать моего дедушку, и за его доброту к ней. Я никогда не приму как нечто само собой разумеющееся те особенные воспоминания, которые мои дети навсегда сохранят о своем прадеде — когда он приезжал за ними на карете, заражая всех своих духом приключений и озорным чувством юмора!

Мой дед был незаурядным человеком и являлся частью выдающегося поколения. Кэтрин и я продолжим делать то, чего он хотел, и будем поддерживать королеву в последующие годы. Я буду скучать по дедушке, но я знаю, что он хотел бы, чтобы мы продолжали работу», — написал герцог Кембриджский под трогательным фото принца Филиппа и малыша Джорджа, сделанным его женой Кейт Миддлтон.

До слез.