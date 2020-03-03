«Я чувствую себя лучше. Я жива»: Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с раком

Звезды / Новости 3 марта 2020

Cosmo

Не так давно Шеннен Доэрти призналась, что рак, с которым она борется уже несколько лет, вернулся снова на четвертой стадии. Тогда актриса призналась, что чувствует себя испуганной и подавленной, однако сдаваться не собирается. А на днях звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте тем, как проходит ее борьба с недугом.

«После года борьбы с вернувшимся раком и другими стрессами я вернулась. Я снова начала заботиться о себе и принимать себя каждый день. Это не всегда дается легко. Бывают дни, когда я в депрессии или просто ленюсь. Но я двигаюсь вперед благодаря помощи своих друзей. Анна-Мари заставляет меня ходить на хайкинг и учит готовить здоровую еду, которая насыщает не только тело, но и душу. Вместе с шеф-поваром Ореном Зройей они сделали процесс приготовления пищи приятным и веселым. А когда и этого недостаточно…. Анна-Мари вчера привела тренера Киру Стокс, чтобы дать мне пинка под зад! Это была прекрасная продуктивная неделя. Я чувствую себя лучше. Я жива», — призналась Шеннен в подписи к своим новым фото.

Мы поражены силой духа актрисы и верим в том, что ей удастся справиться с недугом!