«Я ударил ее, но не жалею об этом»: бывший муж Джоан Роулинг ответил на ее обвинения в домашнем насилии

Звезды / Новости 12 июня 2020

Cosmo

На днях Джоан Роулинг, которую обвинили в трансфобии, написала откровенное эссе — в нем писательница призналась, что стала жертвой сексуального насилия, когда ей було около 20 лет. Кроме того, она автор серии книг о Гарри Поттере рассказала о том, что подвергалась домашнему насилию в первом браке с Жоржем Арантишем. Мужчина моментально отреагировал на обвинения — в своем интервью Daily Mail он признал, что ударил экс-супругу, но при этом сам он не считает себя абьюзером.

«Она зря втягивает меня в это. Не было никакого домашнего или сексуального насилия. Я ударил ее, но не жалею об этом. Я не избивал ее постоянно», — заявил Арантиш.

К счастью, сейчас Джоан, как она сама призналась в своем эссе, «замужем за очень хорошим и заботливым человеком».