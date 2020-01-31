«Я до смерти люблю своих мальчиков»: в сети обсуждают не опубликованное ранее письмо принцессы Дианы

Звезды / Новости 31 января 2020

Cosmo

Недавно друг принца Гарри заявил, что принцесса Диана гордилась бы тем, каким он стал. А на днях бывший дворецкий леди Ди Пол Баррел поделился с журналистами ее письмом, которое ранее никогда не было опубликовано в прессе.

«Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мной семена прорастут и принесут необходимую силу, знания и стабильность», — написала мама принцев Гарри и Уильяма за год до своей смерти.

Мужчина сказал, что вспомнил об этом письме и решил его обнародовать его после решения принца Гарри и Меган Маркл о сложении полномочий.

До слез!