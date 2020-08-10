«Я хочу, щоб глядачі побачили мене справжню»: Ольга Фреймут стане учасницею нового сезону «Танців з зірками»

Звезды / Новости 10 августа 2020

Cosmo

До зіркових учасників четвертого сезону шоу «Танці з зірками» долучилася телеведуча Ольга Фреймут. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, у якому повідомила підписникам, що приймає виклик #танціззіркамиchallengе від актора Арама Арзуманяна та завершує челендж.

«Коли я з кимось знайомлюся, мені кажуть, що в житті «я не така строга та холодна, як на екрані». У танцях неможливо вдавати з себе того, ким ти не є. Я хочу, щоб глядачі побачили мене такою, якою знають мене мій чоловік та діти. Справжньою. І байдуже, що мої хореографічні дані скромні. Я давно не була в кадрі. За цей час стала багатодітною мамою, заснувала видавництво, пробувала себе в телевізійних шоу, які, на жаль, не зовсім сподобалися моїм шанувальникам. Поява в «Танцях» — це можливість по-новому представитися перед моїми глядачами, це своєрідне «зізнання в коханні» їм за всі ці роки підтримки та віри в мене. Якщо я зможу танцювати, я зможу все», — прокоментувала телеведуча свою участь у новому сезоні танцювального шоу.

Хто саме стане партнером Ольги Фреймут на паркеті у новому сезоні танцювального шоу, дізнаємось незабаром.