«Я хочу видеть Арчи»: о чем говорили принц Гарри и королева Елизавета во время 4-часовой личной встречи

Звезды / Новости 4 марта 2020

Cosmo

На днях принц Гарри, который сейчас живет в Канаде вместе с Меган Маркл и их сыном, прибыл в Великобританию, чтобы вскоре совершить свой последний официальный выход вместе с герцогами Кембриджскими и остальными родственниками.

А вчера у него состоялся разговор по душам с королевой. Известно, что во время 4-часовой встречи Елизавета II обсудила со внуком все спорные моменты в их отношениях, которые сейчас обсуждает пресса.

«Она расстроена тем, что они с Меган решили отделиться от семьи, но принимает их выбор. Королева также выразила желание чаще видеть девятимесячного Арчи (которого Меган в этот раз решила оставить в Канаде — прим. ред.)», — рассказали инсайдеры.

Кроме того, по их словам, Елизавета II отметила, что ее запрет на использование бренда «королевский» (royal) касается лишь коммерческих проектов, а также заверила Гарри, что он в любом случае остается ее «горячо любимым внуком» и всегда может вернуться домой.