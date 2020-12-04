«Я до сих пор люблю его»: Майли Сайрус рассказала о своем отношении к Лиаму Хемсворту

Звезды / Новости 4 декабря 2020

Cosmo

С момента расставания Майли Сайрус и Лиама Хемсворта прошло уже немало времени. С тех пор певица успела завязать отношения и расстаться с Коди Симпсоном, а вот ее экс-супруг по-прежнему встречается с Габриэлой Брукс, и, судя по всему, очень счастлив. Несмотря на это, звезда часто вспоминает о бывшем возлюбленном в своих интервью.

Не обошлось без упоминания и в эфире радио SiriusXM. Майли отметила, что их с Лиамом брак распался из-за конфликтов, и что она по-прежнему любит его. «Я действительно его очень сильно любила, до сих пор люблю и всегда буду», — отметила Сайрус.

Сам же Хемсворт сейчас, напомним, переехал в свою родную Астралию и встречается с моделью Габриэлой Брукс, которая, по словам инсайдеров, отлично ладит с его семьей.