«Я до сих пор люблю его»: Майли Сайрус рассказала о своем отношении к Лиаму Хемсворту

Звезды / Новости
4 декабря 2020
Cosmo

С момента расставания Майли Сайрус и Лиама Хемсворта прошло уже немало времени. С тех пор певица успела завязать отношения и расстаться с Коди Симпсоном, а вот ее экс-супруг по-прежнему встречается с Габриэлой Брукс, и, судя по всему, очень счастлив. Несмотря на это, звезда часто вспоминает о бывшем возлюбленном в своих интервью.

Не обошлось без упоминания и в эфире радио SiriusXM. Майли отметила, что их с Лиамом брак распался из-за конфликтов, и что она по-прежнему любит его. «Я действительно его очень сильно любила, до сих пор люблю и всегда буду», — отметила Сайрус. 

Сам же Хемсворт сейчас, напомним, переехал в свою родную Астралию и встречается с моделью Габриэлой Брукс, которая, по словам инсайдеров, отлично ладит с его семьей. 

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Фото: Gettyimages
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