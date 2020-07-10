«Я многому научилась у нее»: Анджелина Джоли рассказала о воспитании дочери из Эфиопии

Звезды / Новости
10 июля 2020
Cosmo

В новом интервью для The Times актриса и посол ООН Анджелина Джоли откровенно заговорила о воспитании дочери на фоне активизации движения Black Lives Matter. Одну из своих приемных детей, Захару, Анджелина Джоли удочерила, когда малышке было всего 6 месяцев. Сегодня девушке 15, но она помнит о своих корнях и традициях, а мать очень ее в этом поддерживает: «Это нечто ее личное и такое, на что я смотрю только с глубочайшим почтением».

Джоли рассказала, что считает, что история темнокожего сообщества недостаточно высветлена в американских учебниках по истории. И это одна из важных проблем. «Моя дочь из Эфиопии. Я многому научилась у нее, она — член моей семьи, и она — совершенно необыкновенная африканская женщина», — говорит Анджелина о дочери Захаре.

 

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Фото: Gettyimages
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