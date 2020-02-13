«Я не чувствую почвы под ногами»: Шеннен Доэрти откровенно рассказала о своей борьбе с раком

Звезды / Новости 13 февраля 2020

Cosmo

Недавно Шеннен Дэрти, которая долгие годы боролась с раком молочной железы, призналась, что год назад болезнь вернулась на четвертой стадии. Плохой новостью звезда поделилась с поклонниками в эфире шоу «Good Morning America» на канале ABC во Всемирный день борьбы против рака — тогда она призналась, что чувствует себя испуганной и подавленной. Однако сдаваться актриса не собирается.

«Я хочу поблагодарить всех вас за любовь, молитвы и поддержку. Сейчас очень странное время и я не чувствую почвы под ногами. Сказать, что у меня стресс — это ничего не сказать. Сказать, что я борюсь — это мягко сказано. Но я верю, что я смогу найти точку опоры. Я найду силы глубоко внутри себя, которые нужны мне для того, чтобы пережить это. Я молюсь, чтобы у меня получилось преодолеть все это с достоинством. Мне так много еще нужно сказать. Так многим поделиться. И я сделаю это. А сейчас просто знайте, что вы все помогаете мне не опускать руки», — написала Доэрти в своем Instagram.

Мы поражены силой духа Шеннен и уверены, что она справится!