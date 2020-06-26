«Я не могла избавиться от Рэйчел Грин»: Дженнифер Энистон рассказала о главном страхе на старте карьеры

Звезды / Новости 26 июня 2020

Cosmo

Спустя десятки успешных ролей, мы все равно чаще всего ассоциируем актрису Дженнифер Энистон с ее героиней из сериала «Друзья», Рэйчел Грин. А это, как призналась сама звезда в недавнем интервью, было одним из ее самых больших страхов. В самом начале карьеры Энистон переживала, что станет «актрисой одного сериала» и этот образ прилипнет к ней навсегда. Об этом она рассказала The Hollywood Reporter:

«Я не могла избавиться от Рэйчел Грин. Я не могла убежать от нее. «Друзей» показывали день и ночь, и я взрывалась, кричала на телевизор, чтобы он перестал показывать это дурацкое шоу. Я боролась с собой и с тем, кем стала в индустрии кино. Это была постоянная попытка доказать, что я больше чем Рэйчел».

По словам актрисы, ее стали воспринимать более серьезно только после ленты «Хорошая девочка»:

«Хорошая девочка» стала первой лентой, в которой я отошла от образа Рэйчел и перевоплотилась в совершенно другого персонажа. Это было таким облегчением для меня. Но я помню панику, охватившую меня, когда я подумала: «Боже, я не знаю, смогу ли я это сделать. Может, они правы. Может быть, все остальные видят то, чего не вижу я: что я всего лишь та девушка из нью-йоркской квартиры с фиолетовыми стенами».