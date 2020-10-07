«Мне нельзя было смотреть в глаза ни одному из актеров»: Джессика Альба рассказала об ужасной атмосфере на съемках сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Звезды / Новости
7 октября 2020
Cosmo

Ни секунды не сомневаемся, что ты, как и мы, порой ностальгируешь по легендарному сериалу «Беверли-Хиллз, 90210», который вызывает только теплые эмоции. Однако не у всех остались положительные воспоминания о проекте. К примеру, Джессика Альба, которая сыграла с сериале небольшую роль в 1998 году, на днях призналась в YouTube-шоу Hot Ones, что на съемочной площадке царила ужасная атмосфера. По словам актрисы, ей... запретили встречаться глазами с основным звездным кастом сериала.  

«Мне нельзя было смотреть в глаза ни одному из актеров. Это было очень странно, особенно когда мы снимались в совместных сценах. Мне сказали что-то вроде того, что мне нельзя смотреть в глаза никому из актеров, иначе я вылечу со съемочной площадки», — призналась Джессика. 

Впрочем, Джейсон Пристли (Брэндон Уолш) и Дженни Гарт (Келли Тейлор) уже опроверли заявления Альбы, отметив, что такого правила на площадке не существовало. 

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Фото: Gettyimages
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