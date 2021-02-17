«Я не могла перестать плакать»: Сальма Хайек откровенно рассказала о стрессе во время съемок секс-сцены с Антонио Бандерасом

Звезды / Новости 17 февраля 2021

Cosmo

В мире кино сексуальные сцены — не редкость. И порой актеры справляются с ними настолько легко и непринужденно, что кажется, что снять их — проще простого. На днях это заблуждение развенчала Сальма Хайек, рассказав о том, как непросто ей далась секс-сцена с Антонио Бандерасом в фильме «Отчаянный» 1995 года (которой, к слову, не было в сценарии).

«Киностудия потребовала добавить эту сцену, когда увидела химию между нами. Я никогда не делала такого раньше, так что, когда мы приступили к съемке, я начала рыдать. Я не знала, справлюсь ли, я была напугана. Я боялась Антонио. Он был настоящим джентльменом, очень милым, и мы до сих пор остаемся близкими друзьями. Но он был очень раскованным. Меня пугало то, что ему ничего не стоило сыграть эту сцену в то время, когда я столкнулась с этим впервые. Я была так смущена, что не могла перестать плакать. Я не могла снять с себя полотенце, а они (члены съемочной команды — прим. ред.) пытались меня смешить. Я снова начинала плакать, но мы все-таки справились с этим», — призналась актриса.

Звезда вспомнила, что команда — в частности, режиссер Роберт Родригес — делала все возможное, чтобы она чувствовала себя комфортно на съемочной площадке. Однако также отметила, что ее волновало то, как пикантную сцену воспримут ее отец и брат.

«Если отцы парней увидят их в такой сцене, то подумают: «Круто, это мой сын!». У парней нет такой проблемы», — заметила Сальма, затронув актуальную проблему двойных стандартов.