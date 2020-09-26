«Я не Оля Полякова, мене по-іншому виховували»: Ілона Гвоздьова розповіла, чому не публікує відверті фото в соцмережах

Звезды / Новости 26 сентября 2020

Cosmo

Більшість українських зірок час від часу публікують у своїх Instagram-акаунтах відверті фото, котрі потім обговорює вся мережа. Однак на сторінці Ілони Гвоздьової провокативних світлин ти не знайдеш, навіть якщо б доклала усіх зусиль. Про свою позицію щодо цього питання танцюристка розповіла у першому випуску Youtube-проекту «На крыльях», створеного засновницею бренду HomeWings Аліною Харечко.

«Нікого не хочу образити, але я не Оля Полякова. У неї це чітко вибудуваний образ, вона може роздягнутися і виставити фото себе оголеної. Мене мама по-іншому виховувала, мене можуть побачити мої діти», — пояснила Ілона.

А ти як ставишся до відвертих фото в соцмереж?