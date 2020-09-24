«Я не знал, что такое любовь»: новый бойфренд Меган Фокс рассказал о первой встрече со звездой

Звезды / Новости 24 сентября 2020

Cosmo

Роман актрисы Меган Фокс и рэпера Колсона Бэйкера остается горячей темой во всех западных СМИ. Особенно после того, как бывший супруг звезды Брайан Остин Грин показал, как относится к новой интрижке бывшей жены.

Но сегодня не о плохом. На днях новый парень Меган Фокс Колсон Бэйкер рассказал, как впервые увидел актрису и что почувствовал в тот момент. Напомним, что пара познакомилась на съемках фильма «Полночь на злаковом поле», и по словам Колсона, между ними сразу проскочила искра: «Я не знал, что такое любовь, пока не встретился с ней глазами. Вот тогда-то я и подумал: «Ого!»... Я никогда не верил, что что-то подобное действительно существует».

Романтично и так трогательно!