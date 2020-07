«Я не пытаюсь что-то скрыть»: Джиджи Хадид резко ответила на слова журналистов о том, что она маскирует беременность

Несмотря на то, что Джиджи Хадид сейчас находится примерно на 30-й неделе беременности, еще ни на одном из новых фото модели подписчики не смогли рассмотреть ее округлившийся животик. По словам самой звезды, это из-за мешковатой одежды, которую она любит носить, и определенных ракурсов. Британский Vogue решил взять «лайфхак» от Джиджи на заметку, и написал о том, как именно модели удается «маскировать беременность». Хадид такая формулировка не понравилось, о чем она написала в своем Twitter.

«Маскировать? Я только сказала о том, что в мешковатом комбинезоне выгляжу по-разному спереди и сбоку, но совсем не о том, что это было намеренно и что я пытаюсь что-то скрыть. Я буду горда и счастлива поделиться «инсайтами», когда у меня появится желание», — отметила Джиджи.

Disguise ....? I said in a baggy jumpsuit the front and side views are visually different stories- not that that was intentional or I was trying to hide anything. Will be proud and happy to share “insight” when I feel like it, thanks.