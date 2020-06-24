«Я никогда не чувствовала себя одинокой»: Шарлиз Терон призналась, что не собирается замуж

Звезды / Новости 24 июня 2020

Cosmo

На днях в прессе появились слухи о том, что Шарлиз Терон и Шон Пенн собирались пожениться во времена своего романа. О том, правда ли это, актриса рассказала в шоу Говарда Стерна на радио SiriusXM, куда пришла представить новый фильм со своим участием «Старая гвардия».

«Нет, неправда, это полный бред. Мы встречались, только и всего — просто встречались. Конечно, у нас был роман, это были уникальные отношения, но они длились всего лишь около года. Мы никогда не съезжались и я никогда не собиралась за него замуж. Ничего такого не было», — расставила все точки над «і» Шарлиз.

Рассказала Терон и о том, планирует ли замужество в будущем.

«Я никогда не хотела замуж. Для меня это никогда не было важным. Могу поклясться жизнью своих детей, я никогда чувствовала себя одинокой. Мне нравится ходить на свидания, но я не уверена, что когда-нибудь смогу опять жить с кем-то. Честно говоря, моему мужчине, возможно, придется купить дом рядом со мной. Не знаю, смогу ли снова пойти на это. Я слишком стара для этого», — призналась актриса.