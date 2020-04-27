«Я никогда не думала, что смогу быть мамой»: Анджелина Джоли откровенно заговорила о воспитании детей

Звезды / Новости
27 апреля 2020
Cosmo

Не устаем восхищаться Анджелиной Джоли! Этой женщине удается все — быть мамой, актрисой, заниматься благотворительностью и неустанно оказывать поддержку всем, кто в ней нуждается. Так, на днях звезда написала еще один материал для издания Time, в котором поделилась своими мыслями по поводу материнства и воспитания детей, а также поддержала всех родителей, которые столкнулись с массой трудностей, оказавшись с детьми на карантине.

«Дорогие родители, я думаю о вас и представляю себе, как сложно вам прожить эти дни. Как вы хотите без потерь пройти со своими родными и любимыми через это сложное время…

По правде говоря, я никогда не думала, что смогу быть чьей-то мамой. Я помню, как ко мне пришло решение стать родителем. Мне не сложно было полюбить кого-то или полностью посвятить себя чему-то более важному, чем моя жизнь. Сложным оказалось осознать то, что теперь именно я должна быть тем, кто в ответе за ситуацию. Я должна справляться со всем: с едой, школой, здоровьем — любыми проблемами. И всегда оставаться терпеливой», — пишет Джоли.

Анджелина также поделилась идеей о том, что каким бы отличным родителем вы ни были, нельзя учесть все — и это нормально:

«Сейчас, в разгар пандемии, я думаю о всех тех матерях и отцах, которые остаются дома вместе со своими детьми. И надеюсь, что им удается сделать все правильно и оставаться спокойными и оптимистичными. Мне очень помогло справиться понимание, что невозможно учесть абсолютно все. Вы будете приятно удивлены, когда узнаете, что вашим детям не нужны идеальные родители. Они просто хотят, чтобы вы были с ними честны и старались сделать как лучше».

Согласны с каждым словом! А ты?


 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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