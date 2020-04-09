«Я обожаю видеть их вместе»: подруга Брэда Питта и Дженнифер Энистон рассказала об их отношениях

Звезды / Новости 9 апреля 2020

Cosmo

Количество сумасшедших слухов об отношениях Дженнифер Энистон и Брэда Питта просто зашкаливает. Так, в западных таблоидах то и дело появляется информация о «тайной свадьбе» звезд и о том, что они собираются вместе усыновить ребенка.

О том, что на самом деле связывает бывших супругов сейчас, на днях рассказала их близкая подруга, певица Мелисса Этеридж, которая выступала на их свадьбе в Малибу.

«Знаете, что? Я обожаю видеть Брэда и Джен вместе. Они были прекрасной парой. Я верю в то, что они будут оставаться друзьями всегда, потому что они очень особенные люди и могут вместе преодолеть все, что угодно», — заявила женщина в онлайн-эфире шоу Энди Коэна.

Мы тоже очень рады, что Питту и Энистон все-таки удалось в конце концов наладить отношения и остаться друзьями. А ты?