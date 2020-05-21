«Я их очень люблю»: певица Sia призналась, что стала мамой двух 18-летних парней

Звезды / Новости 21 мая 2020

Cosmo

О личной жизни певицы Sia поклонникам не известно практически ничего — она тщательно оберегает ее от посторонних глаз, предпочитая оставлять личное личным. Однако в своем последнем интервью звезда сделала исключение и рассказала о том, какие грандиозные перемены произошли в ее семье в прошлом году. Так, Sia призналась, что усыновила двух 18-летних мальчиков.

«В прошлом году я усыновила двух мальчиков — им обоим было по 18, а сейчас им 19 лет. Из-за возраста у них почти не было шансов попасть в приемную семью. Я их очень люблю», — отметила звезда.

Отличные новости!