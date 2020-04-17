«Я одинока уже три года»: 53-летняя Холли Берри откровенно рассказала о своей личной жизни после развода

Звезды / Новости
17 апреля 2020
Cosmo

Поклонники Холли Берри вот уже несколько лет, которые прошли с момента развода актрисы с Оливье Мартинесом, особенно активно интересуются ее личной жизнью. Однако откровенно звезда заговорила об этом лишь на днях — в Instagram-эфире со своей подругой Линой Уэйт.

«Живя со своими детьми, я многому научилась. Сейчас они лучшая компания для меня. Я продолжаю быть одинокой вот уже три года после развода с отцом Масео. Я просто решила дать себе немного времени. На самом деле я очень ориентированный на отношения человек, я всегда хочу быть с кем-то. Но я решила, что пока не буду торопиться и дам себе время на то, чтобы побыть с самой собой», — призналась Холли.

Что же, на наш взгляд, это решение, которое заслуживает уважения.

 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/halleberry
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