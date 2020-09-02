«Я полюбляю бути на самоті, але намагаюсь не бути самотнім»: 15 цитат зіркового іменинника Кіану Рівза

Звезды / Новости 2 сентября 2020

Cosmo

Сьогодні, 2 вересня, народився канадський актор, продюсер, режисер та музикант Кіану Рівз. Він відомий не лише грою у стрічці «Матриця», зйомками у рекламних кампаніях та виходами на червону доріжку у вишуканих костюмах. Цікавими є й погляди Кіану на життя. Тож пропонуємо переглянути добірку із найбільш влучних цитат актора, які допоможуть пізнати його краще як особистість.

«Одна річ, яку я люблю у фільмах, — це те, що там є емоція. Це своєрідна психологічна дискусія». «Я не вважаю себе красивим чи сексуальним. Але не думаю, що я безнадійний». «Щоб отримати від життя те, що ти хочеш, потрібно спершу зрозуміти, що саме ти хочеш». «Така проста дія, як звертати увагу на щось, може забирати у вас чимало часу». «Я полюбляю бути на самоті, але намагаюсь не бути самотнім, тому що останнє — це нестерпно». «Ненавиджу, коли люди мене обманюють. І не можу терпіти насилля, особливо без причини». «Для мене гроші нічого не означають. Я заробив багато грошей, але віддаю перевагу насолоді життям і не думаю про рахунок в банку. Я живу просто. Всі знають, що головне — це здоров`я». «Змініть переконання про себе всупереч особистому опору». «Я точно знаю, що після смерті ті, хто люблять нас, будуть за нами сумувати». «Легко втекти і сховатися, коли трагедія входить в наше життя. Секрет продовження вашого шляху — використовувати свій досвід — і хороший, і поганий — та створити кращу версію себе». «Можливо, я надто скептичний до цього світу чи надто чутливий до всієї ненависті і хаосу навколо мене. Було би легше ігнорувати все те, що діється навколо, і зосередитися на егоїзмі». «Для життя щастя необов`язкове». «Коли вам за сорок, все стає чіткішим. Я не знаю, чи йдеться про осмислення або прийняття, чи це просто на рівні біохімії, але просто стає легше сприймати все навколо». «Той, хто багато жартує, сміється і просто усміхається, вечорами хоче померти». «Усі мої романи яскраві, але короткі. Не бачу в цьому нічого поганого. Я ж нікому не обіцяв вічного кохання».

Підготувала: Дар`я Андрійчук