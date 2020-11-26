«Я помню период, когда ходила в папиной куртке»: Алла Костромичева откровенно рассказала о бедном детстве

Звезды / Новости 26 ноября 2020

Cosmo

Супермодель с мировым именем, ведущая одного из самых популярных реалити на украинском телевидении – «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) Алла Костромичева — пример для многих. Чтобы достичь всего, что сейчас имеет, и стать успешной не только в Украине, но и за рубежом, ей пришлось пройти в жизни много испытаний. А началось все в детстве. За кулисами съемок шоу «Хто зверху?», которое показывает Новый канал, Алла рассказала, что она росла отнюдь не в роскоши.

«На тот период в моей семье не было денег, жили довольно бедноде. Я помню период, когда ходила в папиной куртке. То есть, отец умер, а я ходила в его куртке, потому что мы не могли себе позволить купить новую одежду. Мне сейчас говорят: «Ну, конечно, ты богата, можешь себе позволить все». Но я в жизни прошла всякое, и сейчас делюсь этим, не стесняясь», — поделилась модель.

Ей часто говорят, что в жизни ей просто повезло, ведь с такой прекрасной внешностью можно достичь всех вершин. Но и этот факт приносил Алле в жизни много неприятностей.

«Многие говорят, что Бог дал мне такую внешность, и это помогает. Сейчас да, но когда-то меня за эту же внешность гнобили. Я считала себя самой ужасной в классе, не хотела ходить в школу. Меня обзывали суповым набором, ведь ноги были слишком худые. Поэтому не хотела также носить короткие юбки. Но нужно всегда стараться пройти через этот дискомфорт, в чем-то себя сломать, сделать выбор и осознать. И тогда ты почувствуешь, как твоя сила возрастет. И я верю, что в жизни всегда есть выбор», — добавила Алла.