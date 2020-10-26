«Я привезла вам только половину себя»: Адель, похудевшая на 45 килограммов, впервые появилась на публике

Звезды / Новости 26 октября 2020

Cosmo

На днях Адель стала приглашенной ведущей шоу Saturday Night Live. Это появление стало первым с момента феноменального похудения звезды, которое вот уже несколько месяцев обcуждает вся сеть. В эфире певица не смогла не пошутить на тему своего кардинального перевоплощения.

«Я знаю, что выгляжу иначе, чем тогда, когда вы видели меня в последний раз. Но из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19 мне пришлось путешествовать налегке и взять с собой к вам только половину меня. Я выбрала эту половину», — отметила Адель.

Хлопаем стоя отличному чувству юмора звезды и любуемся ее потрясающей красотой!