«Я просто перестала есть»: Тейлор Свифт рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Звезды / Новости 24 января 2020

Cosmo

Конец 2010-ых стал тем периодом, когда говорить вслух о своих проблемах — больше не стыдно. Тренд на честность и открытость активно поддерживают звезды, призывая и нас следовать их примеру. Так, сегодня певица Тейлор Свифт впервые заговорила о расстройствах пищевого поведения, с которыми столкнулась еще в 18 лет. Тогда на одном из интернет-ресурсов осудили располневшую фигуру Тейлор и предположили, что она беременна: «Беременна в 18? Они написали так, потому что я надела что-то обтягивающее, и это подчеркнуло мой не идеально плоский живот. И я просто перестала есть».

Сейчас Тейлор Свифт готова говорить об этом вслух, чтобы поддержать всех девушек, которые так же зависимы от мнения окружающих, как тогда была она, и помочь им полюбить свое тело и себя. В конце января на Netflix выйдет документальный фильм об ее жизни и именно в нем Тейлор открыто расскажет о том, что ей довелось пережить.

Тейлор Свифт в 18 лет

«Мы так привыкли видеть на обложках журналов худых (иногда нездорово худых) женщин, что это стало нормой — мы даже не замечаем, что человек чрезмерно худой. Люди любят делать замечания: «ты похудел» или «ты набрал вес». Это говорят даже незнакомые тебе люди. Я уверена, что пример Тейлор окажет огромное влияние», — рассказала режиссер фильма Лана Уилсон.











