«Я просто перестала есть»: Тейлор Свифт рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Звезды / Новости
24 января 2020
Cosmo

Конец 2010-ых стал тем периодом, когда говорить вслух о своих проблемах — больше не стыдно. Тренд на честность и открытость активно поддерживают звезды, призывая и нас следовать их примеру. Так, сегодня певица Тейлор Свифт впервые заговорила о расстройствах пищевого поведения, с которыми столкнулась еще в 18 лет. Тогда на одном из интернет-ресурсов осудили располневшую фигуру Тейлор и предположили, что она беременна: «Беременна в 18? Они написали так, потому что я надела что-то обтягивающее, и это подчеркнуло мой не идеально плоский живот. И я просто перестала есть».

Сейчас Тейлор Свифт готова говорить об этом вслух, чтобы поддержать всех девушек, которые так же зависимы от мнения окружающих, как тогда была она, и помочь им полюбить свое тело и себя. В конце января на Netflix выйдет документальный фильм об ее жизни и именно в нем Тейлор открыто расскажет о том, что ей довелось пережить.

Тейлор Свифт в 18 лет

«Мы так привыкли видеть на обложках журналов худых (иногда нездорово худых) женщин, что это стало нормой — мы даже не замечаем, что человек чрезмерно худой. Люди любят делать замечания: «ты похудел» или «ты набрал вес». Это говорят даже незнакомые тебе люди. Я уверена, что пример Тейлор окажет огромное влияние», — рассказала режиссер фильма Лана Уилсон. 






 

4 5 3
Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Лучшее место для

зимнего отдыха
Читайте также
1
15 архивных фото Шэрон Тейт в ее день рождения
2
15 архивных фото Дженнифер Энистон и Брэда Питта
3
Образ дня: Моника Беллуччи в черном платье в пол
4
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил посещают семейного психолога
5
Фото дня: принц Луи в музее
Звезды / Новости

Осталась верна себе: стало известно, почему Рианна рассталась со своим бойфрендом-миллиардером

Несмотря на то, что они до сих пор любят друг друга.

Звезды / Новости
Это интересно

Как две капли воды: подросший принц Луи поразил сходством со старшим братом на новых фото

Малыш сходил в Музей науки вместе с няней.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Впервые: Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

С юмором. 

Loading...
Звезды / Новости
Надо прочитать

«Гарри мне должен»: отец Меган Маркл сделал новое скандальное заявление

Ужасный поступок, на наш взгляд.

Звезды / Новости

После слухов об измене певца: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на грани развода?

Супруги посещают семейного психолога.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Брэд наговорил много лишнего»: Анджелина Джоли остро отреагировала на речь бывшего мужа на SAG Awards

Она буквально «раздавлена из-за неуважения, которое Питт проявил к ней».   

Звезды / Новости

«Это немного смущает»: Брэд Питт рассказал о сексуальном прозвище, которое ему дал Леонардо ДиКаприо

Хм…

Звезды / Новости
Надо прочитать

«Я собираюсь их остановить до того, как они доберутся до меня»: принц Гарри выступил против сериала «Корона»

Герцог настроен решительно.

Звезды / Новости

«Это изменило их отношения»: что сделал Брэд Питт, чтобы добиться прощения Дженнифер Энистон

Мужской поступок.

Звезды / Новости
Надо прочитать

Мільярдери також плачуть: колишній хлопець Ріанни просить американські таблоїди видалити їх спільні фото

Фото 2017 року!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Пошли на примирение: Бред Питт и Анджелина Джоли выпустят коллекцию розового шампанского

Лед тронулся!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Он был влюблен в нее в течение последних 35 лет. 

Звезды / Новости
Это интересно

Леопардовые лосины и стальной пресс: Дженнифер Лопес поразила поклонников смелым образом

Так носить этот принт позволено только Джей Ло!  

Звезды / Новости
Надо прочитать

Как это было: принц Уильям рассказал, как сделал предложение Кейт Миддлтон

Звезды / Новости

Подруга знает лучше: Кортни Кокс подтвердила, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт все еще любят друг друга

Ого!

Читайте также
1
Лучшее место для зимнего отдыха
2
Останній день зйомок «Друзів»: Кортні Кокс показала архівне фото
3
Да будет цвет: роскошные платья, перья и банты в новой коллекции Valentino Haute Couture
4
Розпусний Tinder і пафосний Instagram: зірки божеволіють від вірусного челенджу
5
5 beauty-средств, которые придают волосам объем
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.