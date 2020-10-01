«Я с детства интересовался миром моды»: Макс Барских запустил собственный бренд одежды

Звезды / Новости
1 октября 2020
Cosmo

Неожиданная и очень приятная новость для всех поклонников: Макс Барских запустил собственный бренд одежды Nick Vangard. Nick Vangard — это личная история пути Макса Барских, которая сложилась благодаря интересу к миру моды и самореализации в музыке. Это Art & Fashion проект, где исполнитель остается верен яркому стилю и безупречно-глянцевой картинке.

Благодаря художественному образованию, Барских удалось самостоятельно воплотить идеи, накопленные за время творческого пути и реализовать в рамках дебютной коллекции. Nick Vangard — про свободу и амбиции, про тренды вне времени и вне сезонности.

«Я с детства интересовался миром моды. Собирал вырезки из журналов, смотрел показы, изучал истории разных модных домов и дизайн в целом. Но потом в моей жизни появилась музыка и я отложил интерес к фешн на неопределенный срок. Сейчас все накопленные идеи и знания я воплощаю в бренде Nick Vangard. Попробовав себя в новом направлении, я изучил все нюансы производственного процесса, нашел команду потрясающе талантливых людей, самостоятельно создал эскизы. Получилась полноценная коллекция с продолжением и планами», — комментирует Макс Барских.

Дебютная коллекция — Industrial Habits — это одежда для «рок-звезд нового поколения», для тех, кто чувствует моду за рамками клише. Глубокие вырезы и мерцающие ткани, ультракороткие платья и жакеты прямого кроя — в одежде бренда чувствуешь себя сексуальным и находишься в центре внимания. Дух ночного города передают главные цвета коллекции — черный и золотой. В первом дропе коллекции Industrial Habits агрессивные и графичные линии контрастируют с мягкими линиями женского силуэта. Золото, блестящие и пайеточные ткани добавляют образам богемности и шика. Многие вещи представлены в лимитированном количестве.

Коллекция бренда Nick Vangard появится в продаже в октябре этого года на сайте nickvangard.com.

 

0 5 0
Спецпроекты
Креативный, быстрый

стильный: редакция тестирует
10 мейкапів на всі часи

. Голосуй за найкращий!
Реклама
Читайте также
1
Креативный, быстрый, стильный: редакция тестирует
2
10 мейкапів на всі часи. Голосуй за найкращий!
3
Анджелина Джоли запретила Брэду Питту видеться с детьми после отпуска с Николь Потуральски
4
У Крисси Тейген случился выкидыш
5
Образ дня: Тина Кунаки в плаще от украинского бренда
Звезды / Новости

«Мы никогда не испытывали такой боли»: Крисси Тейген потеряла ребенка 

Наши соболезнования. 

Звезды / Новости

Як вивчити англійську мову: корисні лайфхаки від Сергія Притули

Все не так складно, як здається!

COSMO / Тренды

10 мейкапів на всі часи. Голосуй за найкращий!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Это высосало из меня жизнь»: Дженнифер Энистон сделала шокирующее признание об уходе из кино

Фанаты в шоке.

Звезды / Новости

Мимими дня: Эльза Хоск объявила о беременности невероятно нежной фотосессией с округлившимся животиком 

Как красиво!

Stay home with Cosmopolitan
1
Здоровый и в объятиях возлюбленной: Роберт Паттинсон впервые появился на публике после борьбы с коронавирусом
2
«Сейчас свадьбы не будет»: Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк заболели коронавирусом
3
«Здавалося, лежу під колесами вантажівки»: Ольга Фреймут розповіла про свої симптоми Covid-19
4
Роберт Паттинсон заразился коронавирусом
5
7 найкращих санітайзерів, які варто носити із собою щодня
Звезды / Новости

«Мистер и миссис»: Наталья Водянова поделилась первым фото с мужем после свадьбы 

Просто сияют. 

Loading...
Звезды / Новости
Это интересно

Бэби-бум продолжается: Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз

Рассказываем, кто родился у актрисы и ее возлюбленного.  

Читайте также
1
10 мейкапів на всі часи. Голосуй за найкращий!
2
9 нових фільмів жовтня, вартих вашої уваги
3
5 ошибок в процессе похудения, которые мешают обрести тело мечты
4
Макс Барских запускает собственный бренд одежды Nick Vangard
5
Профессор генетики Гарвардского университета назвал 7 секретов молодости
Звезды / Новости

На фоне сложного развода: Адель закрутила роман с известным рэпером

Кажется, у звезды действительно происходят кардинальные перемены в жизни.

Звезды / Новости

Какие взрослые: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились милыми фото с подросшими детьми в Instagram 

Как быстро летит время!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Екатерина Кухар

Продолжение следует: наводим порядок в жизни после карантина

Есть идея: главные тренды осени в теории и на практике

Double trouble: вся правда и ложь о грудных имплантах

Себе дороже: этот неловкий момент, когда подруга зарабатывает больше

Афера века: точки G не существует, расходимся!
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: Руни Мара и Хоакин Феникс впервые стали родителями

И назвали малыша в честь брата актера, умершего в 1993 году. 

Звезды / Новости

«Це тобі, якщо раптом захочеш підрізати собі язичок»: Ольга Фреймут продовжила конфлікт з Катериною Кухар у новому прямому ефірі «Танців з зірками»

Напруга між зірками зростає. 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

«Я не Оля Полякова, мене по-іншому виховували»: Ілона Гвоздьова розповіла, чому не публікує відверті фото в соцмережах

Чітка позиція. 

Звезды / Новости
Это интересно

Как две капли воды: новая девушка Брэда Питта Николь Потуральски и Ирина Шейк поразили сходством на показе Hugo Boss

А ты что скажешь: похожи или нет? 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

«Мы не знаем, чего хотим»: Владимир Дантес рассказал, почему у них с Надей Дорофеевой нет детей

Накипело. 

Звезды / Новости
Это интересно

Романтика в горах: ангел Victoria's Secret Жасмин Тукс показала романтичные фото помолвки со своим бойфрендом-миллионером

Она сказала «да».

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

«З кожним ефіром я ставала все сильнішою і фізично, і морально»: Alyona Alyona прокоментувала свій виліт з шоу «Танці з зірками» 

Порція мотивації та натхнення! 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.