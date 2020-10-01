«Я с детства интересовался миром моды»: Макс Барских запустил собственный бренд одежды

Звезды / Новости 1 октября 2020

Cosmo

Неожиданная и очень приятная новость для всех поклонников: Макс Барских запустил собственный бренд одежды Nick Vangard. Nick Vangard — это личная история пути Макса Барских, которая сложилась благодаря интересу к миру моды и самореализации в музыке. Это Art & Fashion проект, где исполнитель остается верен яркому стилю и безупречно-глянцевой картинке.

Благодаря художественному образованию, Барских удалось самостоятельно воплотить идеи, накопленные за время творческого пути и реализовать в рамках дебютной коллекции. Nick Vangard — про свободу и амбиции, про тренды вне времени и вне сезонности.

«Я с детства интересовался миром моды. Собирал вырезки из журналов, смотрел показы, изучал истории разных модных домов и дизайн в целом. Но потом в моей жизни появилась музыка и я отложил интерес к фешн на неопределенный срок. Сейчас все накопленные идеи и знания я воплощаю в бренде Nick Vangard. Попробовав себя в новом направлении, я изучил все нюансы производственного процесса, нашел команду потрясающе талантливых людей, самостоятельно создал эскизы. Получилась полноценная коллекция с продолжением и планами», — комментирует Макс Барских.

Дебютная коллекция — Industrial Habits — это одежда для «рок-звезд нового поколения», для тех, кто чувствует моду за рамками клише. Глубокие вырезы и мерцающие ткани, ультракороткие платья и жакеты прямого кроя — в одежде бренда чувствуешь себя сексуальным и находишься в центре внимания. Дух ночного города передают главные цвета коллекции — черный и золотой. В первом дропе коллекции Industrial Habits агрессивные и графичные линии контрастируют с мягкими линиями женского силуэта. Золото, блестящие и пайеточные ткани добавляют образам богемности и шика. Многие вещи представлены в лимитированном количестве.

Коллекция бренда Nick Vangard появится в продаже в октябре этого года на сайте nickvangard.com.