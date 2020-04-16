«Я счастлив»: принц Гарри рассказал, как проводит карантин с крохой Арчи и ждать ли пополнения в их семье

Звезды / Новости 16 апреля 2020

Cosmo

Кажется, новая глава в жизни принца Гарри и Меган Маркл таки началась! И все, кто видел молодую семью после отказа от королевских обязанностей, подтвердят: Гарри и Меган выглядят очень счастливыми.

Это подтвердил и сам Гарри. Так, в сеть попала информация, что на прошлых выходных герцог Сассекский созванивался с несколькими родителями в рамках своей работы с детской благотворительной организацией WellChild.

Во время видеоконференции принц не только поддержал их, а и поделился собственными впечатлениями и рассказал, каково это — быть папой. Принц Гарри признал, что сейчас очень счастлив, и даже пандемия и напряженная ситуация в мире его не пугают: «Есть чертовски много положительных моментов в той ситуации, которая сложилась прямо сейчас. Главное, что у каждого из нас появилось бесконечно много времени на наши семьи. Каждый из нас может просто-напросто кататься по полу, играя со своим ребенком, и умирать со смеху в течение часа. Сейчас я чувствую себя абсолютно счастливым».

В конце разговора Гарри также похвалил все семьи, назвав каждого «супер-родителем» и пошутил: «Уф, иметь одного 11-месячного ребенка на карантине вполне достаточно!» Интересно, а что думает по этому поводу Меган, которую уже не раз подозревали во второй беременности?





