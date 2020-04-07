«Я слишком устала»: Шарлиз Терон призналась, как материнство мешает ее карьере

Звезды / Новости
7 апреля 2020
Cosmo

Неожиданное признание! Актриса Шарлиз Терон в последнем интервью для Daily Mirror ошарашила заявлением: звезда призналась, что материнство в некоторой степени мешает ее актерской карьере. Так, по словах Шарлиз, в последнее время она чувствует себя вымотанной и не может полностью вжится в образ и не выходить из него, как делала раньше, чтобы сыграть роль досконально. 

«Я не знаю, как другим актерам удается не выходить из образа все время съемок. Это так утомительно. Я слишком ленива для этого. У меня двое детей, которых нужно растить, и собаки, за которыми нужно убирать», — разоткровенничалась актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Charlize Theron (@charlizeafrica) 25 Сер 2019 р. о 12:38 PDT

Сейчас Шарлиз воспитывает двоих деток — восьмилетнего Джексона и четырехлетнюю Августу. Как только работа в съемочном павильоне заканчивается, она отправляется к ним исполнять свою другую роль — мамы:

«После окончания съемочного дня я просто иду в свой трейлер, смываю макияж и еду домой. Я усвоила это довольно давно: чем проще ко всему относиться, тем лучше получается. Конечно, раньше мне это давалось труднее, но принцип не изменился». 

Очень честно и откровенно!



 

 

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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