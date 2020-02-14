«Я слышу смех, вижу океан и бегающих детей»: Дженнифер Энистон призналась, что хочет стать мамой

Звезды / Новости
14 февраля 2020
Cosmo

Во вторник, 11 февраля, Дженнифер Энистон отметила 51-летие. В честь своего дня рождения звезда снялась в сексуальной фотосессии для журнала Interview и дала откровенное интервью своей подруге Сандре Баллок, в котором рассказала, в частности, о том, как видит свое будущее.

На вопрос Сандры о том, что актриса хотела бы сделать из того, что еще не успела, Дженнифер ответила так: 

«В моей голове есть картинка. Я вижу океан и бегающих детей, слышу смех и звук льда в стакане, чувствую запах готовящейся еды... Вот такой вот счастливый кадр».

И правда идеальная картинка!

 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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