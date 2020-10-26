«Я стала лысой и больной девушкой»: звезда «Эмили в Париже» рассказала о борьбе с раком

Звезды / Новости 26 октября 2020

Cosmo

Только ленивый еще не слышал о сериале «Эмили в Париже» — новинке, которая уже наделала много шума. На днях звезда картины и исполнительница одной из ключевых ролей Эшли Парк дала откровенное интервью, в котором помимо съемок затронула и очень личную тему — победу над раком.

По словам Эшли, со страшным диагнозом она столкнулась, когда ей было всего 15. Звезда откровенно говорит об этом: «Я никогда не хотела быть еще одной обычной девушкой, а потом мне исполнилось 16, и я стала лысой и больной девушкой».

Эшли рассказала о побочных эффектах химиотерапии: «Я узнала, что могу стать бесплодной. Или что сердце может перестать работать в любой момент… Несмотря на то, что организм победил болезнь, я знаю, что если позволю болезни что-то изменить в моей жизни, она победит».

Очень честно.