«Я услышала запись, которая меня ужаснула»: подруга Эмбер Херд отказалась поддерживать ее в суде против Джонни Деппа

Звезды / Новости 26 июня 2020

Cosmo

Позиции Эмбер Херд в деле против Джонни Деппа и так серьезно пошатнулась из-за отказа четырех ее адвокатов продолжать защиту. А на днях стало известно, что актриса осталась также без поддержки своей близкой подруги Аманды де Кадене, активистки движения #MeToo. Мнение девушки изменили аудиозаписи, на которых слышно, как Эмбер грозится запустить в экс-супруга чем-то тяжелым и требует, чтобы он замолчал.

«Новые факты, о которых я узнала недавно, изменили мое отношение к этому делу. Когда я услышала первую аудиозапись, на которой слышно, как Эмбер применяет вербальное насилие по отношению к Джонни, я ужаснулась. Я сразу же написала Робби Каплан, адвокату Эмбер, и дала знать, что мне нужно срочно с ней поговорить. Во время разговора я рассказала, что была потрясена и шокирована услышанным, и что это для меня неприемлемо. С тех пор мы с Эмбер не разговаривали и я пришла к болезненному осознанию, что человек, которого я защищала и которому верила, не был со мной честен», — сообщила Аманда в своем заявлении, опубликованном Daily Mail.