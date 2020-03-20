«Я уверена, мы справимся»: королева Елизавета II высказалась относительно коронавируса и поблагодарила всех медработников

Звезды / Новости
20 марта 2020
Cosmo

Вчера стало известно, что 93-летняя королева Елизавета экстренно покидает Лондон, чтобы перебыть карантин в замке в Виндзоре. Вместе с ней отбыл ее супруг, принц Филипп. А сегодня королевский двор выпустил официальное заявление, в котором четко очертили позицию королевы Елизаветы относительно ситуации в мире.

«Прибывая сегодня в Виндзор, мы с Филиппом понимаем, что многие люди и семьи во всем Соединенном Королевстве и во всем мире вступают в период тревог и неопределенности. Всем нам советуют изменить привычный распорядок и образ жизни для блага общества, в котором мы живем, особенно для защиты наиболее уязвимых людей среди нас. 

Мы чрезвычайно благодарны нашим опытным ученым, практикующим врачам, сотрудникам экстренных и общественных служб, но сейчас, как никогда в недавнем прошлом, мы все должны проявить себя как личности — сегодня, в ближайшие дни, недели и месяцы. Многие из нас должны будут найти новые способы поддерживать связь друг с другом и убеждаться, что близкие люди находятся в безопасности. Я уверена, что мы справимся с этой задачей. А вы можете быть уверены, что моя семья и я готовы сыграть в этом свою роль», — обратилась к британцам Елизавета II.

 

0 5 0
Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Пройди тест и узнай

какой аромат тебе подходит
Оксана Ботурчук: "Бути

сильною мене змусило саме життя, проте агресії, притаманної спорту, в мені немає взагалі"
Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Оксана Ботурчук: "Бути сильною мене змусило саме життя, проте агресії, притаманної спорту, в мені немає взагалі"
3
20 знаковых образов за всю историю Каннского кинофестиваля
4
Мелания Трамп сделала официальное заявление о коронавирусе
5
«Мы готовы сыграть свою роль», – королева Елизавета и принц Уильям о коронавирусе
Звезды / Новости
Надо прочитать

«Пропонували 70 тисяч доларів, аби я сказав, що ми зустрічались»: таблоїди хотіли підкупити колегу Меган Маркл

Спроба створити фейкову сенсацію.

Звезды / Новости

Снова одна: Лана Дель Рей рассталась с бойфрендом-полицейским

И уже успела удалить совместные фото из Instagram...

Звезды / Новости

Ходят слухи: на свадьбе принцессы Беатрис будут присутствовать только два гостя

Самые близкие.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Он от нее без ума, но не хочет спешить»: у Брэда Питта новый роман

Вот это новости. 

Звезды / Новости

Принцесса Диана была бы расстроена: инсайдер рассказал об отношениях между Гарри и Уильямом

Грустно.

Звезды / Новости

Идеальная семья: Ева Лонгория с мужем и подросшим сыном на прогулке в Лос-Анджелесе

Счастливы вместе. 

Loading...
Звезды / Новости
Это интересно

Счастливые и влюбленные: 47-летний Бен Аффлек вышел в свет с молодой возлюбленной

Пара впервые вместе появилась на улицах Лос-Анджелеса.

Звезды / Новости
Это интересно

«Химия между ними неоспорима»: инсайдер рассказал о романе Леди Гаги и ее нового бойфренда

Скоро свадьба?

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Что скажет Меган: стало известно, что принц Гарри был помолвлен с другой

Вот это новости!

Звезды / Новости
Надо прочитать

Не може бути: принц Вільям і Кейт Мідлтон купили підписників в Instagram?

Не обійшлось і без Меган Маркл.

Звезды / Новости

В пиджаке «с его плеча» и с сияющей улыбкой: Тина Кунаки восхитила красотой на обложке глянца

Какая же она красивая! 

Звезды / Новости

«Какое мне прописали лечение? Никакого!»: Ольга Куриленко рассказала, как борется с коронавирусом

И поделилась советами, как поддерживать иммунитет в этот сложный период.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

У звезды «Игры престолов» обнаружен коронавирус: Индира Варма прикована к постели

Ей поставили диагноз следом за коллегой по сериалу Кристофером Хивью.  

Звезды / Новости
Об этом все говорят

На карантин: королева Елизавета II покидает Лондон

Экстренные новости из Букингемского дворца.  

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Сейчас мы нуждаемся друг в друге больше, чем когда-либо»: Меган Маркл и принц Гарри высказались о пандемии коронавируса в мире

Подписываемся под каждым словом.  

Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Робимо антисептик вдома: покроковий рецепт від ВООЗ
3
«Я залишаюся дома заради...»: флешмоб зірок про важливість самоізоляції
4
7 крутих серіалів цієї весни, на які ми так сильно чекаємо
5
Карантин так карантин: як Брітні Спірс займається йогою на безлюдному пляжі
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.