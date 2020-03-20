«Я уверена, мы справимся»: королева Елизавета II высказалась относительно коронавируса и поблагодарила всех медработников

Звезды / Новости 20 марта 2020

Cosmo

Вчера стало известно, что 93-летняя королева Елизавета экстренно покидает Лондон, чтобы перебыть карантин в замке в Виндзоре. Вместе с ней отбыл ее супруг, принц Филипп. А сегодня королевский двор выпустил официальное заявление, в котором четко очертили позицию королевы Елизаветы относительно ситуации в мире.

«Прибывая сегодня в Виндзор, мы с Филиппом понимаем, что многие люди и семьи во всем Соединенном Королевстве и во всем мире вступают в период тревог и неопределенности. Всем нам советуют изменить привычный распорядок и образ жизни для блага общества, в котором мы живем, особенно для защиты наиболее уязвимых людей среди нас.

Мы чрезвычайно благодарны нашим опытным ученым, практикующим врачам, сотрудникам экстренных и общественных служб, но сейчас, как никогда в недавнем прошлом, мы все должны проявить себя как личности — сегодня, в ближайшие дни, недели и месяцы. Многие из нас должны будут найти новые способы поддерживать связь друг с другом и убеждаться, что близкие люди находятся в безопасности. Я уверена, что мы справимся с этой задачей. А вы можете быть уверены, что моя семья и я готовы сыграть в этом свою роль», — обратилась к британцам Елизавета II.