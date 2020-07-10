«Я верю в то, что все может сложиться»: Ксения Мишина рассказала, почему решила стать первой «Холостячкой» страны

Звезды / Новости 10 июля 2020

Cosmo

Звезда сериала «Крепостная» и победительница шоу «Танцы со звездами» Ксения Мишина стала героиней шоу СЛАВА+ от Люкс ФМ. В ходе беседы со Славой Деминым актриса призналась, почему решила стать главной героиней реалити-шоу «Холостячка». По словам Ксении, она очень много думала об участии в этом проекте.

«Мне мир и вселенная подарили вот такой вот проект. И я сделала для себя вывод, что я в нем буду максимально открытой и откровенной. Мне интересно не только изучить мужчин, но и себя в этом процессе. Я хочу быть в нем максимально, как в жизни. Есть нюанс – это камеры. Но я перед зрителями буду откровенной», — призналась Мишина.

Также звезда подчеркнула, что идет на шоу не ради денег.

«Я иду туда, чтобы прожить этап своей жизни. И я верю в то, что все может сложиться, потому что моя жизнь по сути всегда и так проходит под камерами», — отметила актриса.