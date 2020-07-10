«Я верю в то, что все может сложиться»: Ксения Мишина рассказала, почему решила стать первой «Холостячкой» страны

Звезды / Новости
10 июля 2020
Cosmo

Холостячка Ксения Мишина

Звезда сериала «Крепостная» и победительница шоу «Танцы со звездами» Ксения Мишина стала героиней шоу СЛАВА+ от Люкс ФМ. В ходе беседы со Славой Деминым актриса призналась, почему решила стать главной героиней реалити-шоу «Холостячка». По словам Ксении, она очень много думала об участии в этом проекте.

«Мне мир и вселенная подарили вот такой вот проект. И я сделала для себя вывод, что я в нем буду максимально открытой и откровенной. Мне интересно не только изучить мужчин, но и себя в этом процессе. Я хочу быть в нем максимально, как в жизни. Есть нюанс – это камеры. Но я перед зрителями буду откровенной», — призналась Мишина. 

Ксения Мишина

Также звезда подчеркнула, что идет на шоу не ради денег.

«Я иду туда, чтобы прожить этап своей жизни. И я верю в то, что все может сложиться, потому что моя жизнь по сути всегда и так проходит под камерами», — отметила актриса.

5 5 1
Фото: instagram.com/misha.k.ua
Спецпроекты
Топ-7 самых актуальных

трендов этого лета
Ще яскравіше: головні

б'юті тренди літа
Реклама
Читайте также
1
Топ-7 самых актуальных трендов этого лета
2
Ще яскравіше: головні б'юті тренди літа
3
Кэмерон Диас выпустила органическое вино
4
Принц Карл Филипп и принцесса София показали, как они проводят выходные с детьми
5
Образ дня: Хейли Бибер в идеальном платье на лето
Звезды / Новости

«Я многому научилась у нее»: Анджелина Джоли рассказала о воспитании дочери из Эфиопии

На фоне активизации движения Black Lives Matter.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Никогда я не был так близок ко дну»: Джонни Депп рассказал о насилии со стороны Эмбер Херд

И предоставил фотодоказательства.

Звезды / Новости

В wish-list: Камерон Диаз выпустила органическое вино, которое можно купить за 24 доллара

Уже хотим попробовать!

Stay home with Cosmopolitan
1
Без макияжа и в защитной маске: Дженнифер Энистон эмоционально обратилась к поклонникам в Instagram
2
В Китае обнаружили новый опасный вирус, который может привести к очередной пандемии
3
Дуже зворушливо: Настя Каменських, Monatik, Алла Костромічова та інші українські зірки привітали випускників з закінченням школи
4
«Это первый препарат, который показал снижение уровня смертности среди пациентов c Covid-19», — глава ВОЗ о научном прорыве британских ученых
5
Олену Зеленську, в якої виявили коронавірус, терміново госпіталізували
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Это шокировало меня»: Эмбер Херд назвала Джеймса Франко, с которым по слухам у нее был секс, насильником

Новые подробности прямо из зала суда, где столкнулись бывшие Джонни Депп и Эмбер Херд.

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Все ради детей: Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

Анонимный источник рассказал все об отношениях пары.

Звезды / Новости
Это интересно

Победительница «Холостяка» Даша Ульянова рассказала о новом бойфренде: «Я балдею с тобой»

Избранник девушки значительно старше ее и постоянно балует возлюбленную.

Читайте также
1
Топ-7 самых актуальных трендов этого лета
2
Ще яскравіше: головні б'юті тренди літа
3
Сладкая жизнь: готовим королевский омлет на завтрак
4
Роскошь в условиях карантина: самые красивые платья Недели высокой моды 
5
Last dance: Время и Стекло выпустили последний клип
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Звезда сериала «Хор» пропала без вести во время водной прогулки на озере с 4-летним сыном

Мальчика нашли в лодке одного. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Я был ответственным отцом»: Джонни Депп признался, что давал дочери Лили-Роуз марихуану, когда ей было 13 лет

Свои методы. 

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости

Еще один кандидат: Пэрис Хилтон заявила, что идет в президенты США

А может все-таки Канье?

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Я был легкой мишенью»: Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в попытке построить карьеру за его счет

По словам актера, она начала обманывать его с первой секунды знакомства.

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Это интересно

«Наш брак был полностью создан СМИ»: Дженнифер Энистон откровенно рассказала о совместной жизни с Брэдом Питтом

И призналась: за идеальной картинкой скрывалось много проблем.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Короткая стрижка и корсет: Надя Дорофеева в новом и последнем клипе «Время и Стекло»

Подсматриваем свежие кадры из клипа на новую песню первыми!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Впервые после скандала: Эмбер Херд и Джонни Депп встретились в суде

Страсти накаляются!

Звезды / Новости
Это интересно

Для тех, кто скучал: у Брэда Питта для нас отличные новости!

Ура!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

«Я не пытаюсь что-то скрыть»: Джиджи Хадид резко ответила на слова журналистов о том, что она маскирует беременность

Расставила все точки над «і».    

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.