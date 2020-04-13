‎«Я влюбилась в актерство с первого раза»: 12-летняя дочь Милы Йовович впервые рассказала о начале карьеры

Звезды / Новости 13 апреля 2020

Cosmo

Старшая дочь Милы Йовович,12-летняя Эвер Андерсон, явно унаследовала от своей мамы не только внешность, но и талант. Девочка ранее сыграла молодую версию Скарлетт Йоханссон в новом фильме «Черная вдова», а еще недавно ее утвердили на роль Вэнди в новой экранизации романа о Питере Пэне. Также она снялась для обложки журнала Flaunt, а в интервью рассказала:

О своей профессии:

«‎Мне нравится то, что я чувствую, притворяясь кем-то другим. Я влюбилась в актерство с первого раза. Ты словно играешь в игру с другими актерами, которые тебе помогают и подыгрывают. Много детей в моей школе уже не любят играть в подобное и изображать кого-нибудь. Так что это мой способ играть с другими людьми»‎.

О родителях:

«Я росла на съемках своих родителей и то, как снимаются фильмы, меня всегда впечатляло. Когда твоя мама — актриса, а твой папа — режиссер, это довольно высокая планка. Я хочу много работать и пройти свой путь, чтобы люди смотрели на меня не только, как на чью-то дочь. Чтобы показать, что это моя заслуга и что я знаю, что делаю».

О том, каково быть старшей сестрой:

«Ты понимаешь, что рядом всегда будут лучшие друзья, которых ты видишь каждый день. Даже несмотря на то, что эти друзья иногда могут раздражать. Я чувствую ответственность за своих сестер, когда родителей нет дома — ведь только я присматриваю за ними в такие моменты».