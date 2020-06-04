«Я влюбляюсь в человека, как бы он себя ни определял»: Кара Делевинь заявила о своей пансексуальности

Звезды / Новости 4 июня 2020

Cosmo

После расставания с Эшли Бэнсон Кара Делевинь не спешит погружаться в новые отношения. Однако на днях ее личная жизнь снова стала поводом для обсуждений в сети. Причиной послужило откровенное интервью изданию Variety, в ходе которого звезда призналась, что считает себя пансексуалом (люди, которые испытывают романтическое и сексуальное влечение к другим вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности — прим. ред.)

«Дело в том, что я постоянно меняюсь. Каждый раз я ощущаю себя по-разному. Иногда чувствую себя более женственной, а иногда — скорее мужчиной. Думаю, что я пансексуал. Я влюбляюсь в человека, как бы он себя ни определял», — призналась Кара.