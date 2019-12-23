«Я все время ее соблазняю»: Владимир Дантес рассказал о сексе с Надей Дорофеевой

Звезды / Новости 23 декабря 2019

Cosmo

Не знаем, как ты, а мы обожаем Надю Дорофееву и Владимира Дантеса и считаем их одной из самых милых пар украинского шоу-бизнеса. И хоть супруги нечасто делятся подробностями своей личной жизни, иногда они все же делают исключения и позволяют поклонникам узнать немного больше. Так, например, в новом интервью с Машей Ефросининой «Экзамен на откровенность» Владимир откровенно рассказал о сексуальной жизни с Надей.

На вопрос телеведущей о том, кого он в последний раз соблазнял, Дантес ответил максимально откровенно. «Надю! Я все время ее соблазняю. Это какая-то вечная игра. Это же классно, когда ты начинаешь играть в то, что она недотрога. А потом когда ты начинаешь еще ржать с этого – это самое кайфовое».

Также Владимир рассказал о том, что никогда не ставит свое желание выше желания жены. «Мое желание не должно быть выше ее усталости. Разве что ты можешь сделать ей приятно и тоже получить от этого удовольствие. Так можно, и не факт, что надо продолжать», — отметил Дантес.