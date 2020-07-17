«Я вошла в лучший этап своей жизни»: 47-летняя Камерон Диаз рассказала о материнстве

Звезды / Новости 17 июля 2020

Cosmo

В январе этого года Камерон Диаз впервые стала мамой, и с тех пор полностью увлечена воспитанием своей дочери Раддикс. О том, как материнство повлияло на ее жизнь, актриса рассказала в недавнем интервью журналу Rolling Stone.

«За последние семь месяцев я вошла в лучший этап своей жизни — материнство. Так что я провожу все свободное время, занимаясь домом и семьей», — призналась звезда. Актриса также рассказала, что ее муж, гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден, уже успел написать сотню песен для их малышки.

Не забыла Диаз упомянуть и о собственном бренде органического вина Avaline, о запуске которого объявила недавно.

«Все, что мне нужно от вина, когда мы с друзьями проводим время на террасе или ужинаем, — чтобы оно было вкусным, легким, сделанным из органически выращенного винограда и чтобы в его составе не было большого количества ингредиентов, Для этого мы и создали Avaline», — отметила Камерон.

Как ей удается успевать все на свете? Восхищаемся!