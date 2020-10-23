«Я замкнулася в собі і нікому про це не говорила»: Alyona Alyona вперше розповіла про болісне розставання з хлопцем

Звезды / Новости
23 октября 2020
Cosmo

Alyona Alyona дуже рідко ділиться з прихильниками подробицями зі свого особистого життя. Однак днями вона зробила виняток і розповіла про болісне розставання з хлопцем, підтримавши соціальний проєкт «Я не боюся, не бійся і ти» від гурту Bahroma, присвячений ментальному здоров`ю. Реперка пригадала день, коли під час звичайної прогулянки зі своїм коханим, котра не віщувала нічого поганого, почула від нього про те, що він не бачить їхнього спільного майбутнього. 

«Для мене це був грім серед ясного неба. Я не могла зрозуміти, чому. На що він сказав: «Ти — жінка в тілі. Коли тобі буде за сорок, у тебе почнуться серйозні проблеми зі здоров`ям. Я не хотів би, щоб у майбутньому мені прийшлось доглядати за тобою, возити тебе по лікарнях». Мене це дуже ранило», — зізналася Альона. 

«Я замкнулася в собі і нікому про це не говорила. Нікому в житті про це не розповідала, тому що це надто особисте, як мені здавалося. Це щось таке, що не можна виносити назовні, тому що хто тебе зрозуміє? Мені здавалося, що всі погодяться з ним, скажуть: «Ну, це так і є. Приймай реальність. Змирися з тим, що після сорока років ти помреш». Я з цим не погоджуюсь», — додала реперка. 

Насамкінець Alyona Alyona закликала усіх, хто переживає непростий період свого життя, не боятися відверто говорити про проблеми. 

«Цією історією я хочу вас закликати: не мовчіть, будь ласка! Не бійтеся говорити про проблеми, які є у вас всередині, про ваші сумніви, про ваші переживання, адже саме в діалозі з людьми ви можете отримати допомогу», — резюмувала зірка.

Повністю підтримуємо!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
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