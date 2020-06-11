«Я ждала подходящего момента, чтобы рассказать об этом»: Игги Азалия призналась, что впервые стала мамой

Звезды / Новости 11 июня 2020

Cosmo

Игги Азалия — из тех звезд, о личной жизни которых мы знаем ровно столько, сколько они сами считают нужным. Вчера, к примеру, звезда изумила поклонников новостью о том, что стала мамой.

«У меня есть сын. Я ждала подходящего момента, чтобы рассказать об этом, но чем больше проходило времени, тем больше мне хотелось поделиться этой новостью с миром. Я хочу сохранить его личную жизнь в тайне, но в то же время он сам — не секрет. Я люблю его без лишних слов», — написала Игги в своих Instagram-сториз. О том, когда именно она впервые стала мамой, звезда решила умолчать.

Отличные новости!