«Я больше не хотела жить»: Меган Маркл рассказала Опре Уинфри о том, что думала о самоубийстве

Звезды / Новости 9 марта 2021

Cosmo

Вот уже несколько дней все обсуждают сенсационное интервью, которое Меган Маркл и принц Гарри дали Опре Уинфри. В ходе беседы герцогиня Сассекская поделилась шокирующими подробностями своей жизни в британской королевской семье.

В частности, она призналась, что думала о самоубийстве во время жизни во дворце. Одной из главных причин послужила постоянная травля со стороны прессы. «Я вдруг поняла, что все это происходит только потому, что я дышу и существую. Я больше не хотела жить», — призналась она.

«У тебя были мысли о самоубийстве?» — спросила Опра.

«Да, это была совершенно ясная мысль», — откровенно ответила Меган.

Своему супругу, принцу Гарри, Маркл рассказала о своем эмоциональном состоянии лишь спустя какое-то время. «Я знала, что если не скажу ему, то точно сделаю это. Он успокаивал меня и боролся за мою жизнь», — вспомнила герцогиня.