Як вивчити англійську мову: корисні лайфхаки від Сергія Притули

Звезды / Новости 30 сентября 2020

Cosmo

Ведучий «Хто зверху?» (Новий канал) Сергій Притула вільно розмовляє англійською. Він поділився парочкою порад, які стануть у пригоді тим, хто хоче нарешті вивчити мову Шекспіра

Хороший учитель

Вивчати англійську Сергій почав ще у школі. За словами ведучого, досягти успіху в цій справі йому допомогла вчителька.

— Мені дуже пощастило з Ганною Пилипівною, вчителькою англійської мови, яка підтягнула мене до того рівня, що, починаючи десь із сьомого-восьмого класу я регулярно їздив на обласні олімпіади, — ділиться Сергій.

Висновок: вивчення предмета багато в чому залежить від учителя. Звісно, можна вивчати англійську самостійно, за допомогою матеріалів в інтернеті. Та ніщо не замінить живе спілкування, тим більше, з фахівцем. Репетитора можна знайти як онлайн, так і в найближчій мовній школі. Найкраще підійдуть індивідуальні або заняття в групах до чотирьох людей.

Мовне середовище

— У моєму випадку вивчення англійської поділилося на кілька етапів: перший — це школа, другий — це коли я поїхав на навчання та заробітки до Англії, — говорить Притула. — Я жив у Лондоні майже рік, і це, мабуть, найкраще вплинуло на мою англійську. Бо найкрутіше для вивчення іноземних мов — це коли ти потрапляєш у мовне середовище.

Але не всі мають можливість поїхати за кордон, в англомовну країну, і жити там тривалий час. Кращий вихід — знайти носія мови в інтернеті, спілкуватися з ним наживо або листуватися.

— Мій син спілкується з американцем онлайн, таким чином він відточує розмовну англійську, що й вам рекомендую! — радить Сергій.

Беремо ці поради до уваги!