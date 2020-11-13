Як звучить краса? Компанія Oriflame запустила інклюзивний проєкт для незрячих людей

Красота / Новинки 13 ноября 2020

Cosmo

Як звучить краса? Чи задумуються над цим люди, які можуть щодня захоплюватися кольоровими рішеннями картин Рембрандта, світловими спалахами сходу сонця, посмішкою коханої людини?

В Україні близько 300 тис. людей з особливостями зору знають, як відчувати красу через інтонації, мелодії. А ще через дотики, аромати, нерівності, текстури. Близько 300 тис. людей з особливостями зору ведуть звичний спосіб життя: працюють на улюбленій (або не дуже) роботі, зустрічаються з друзями, закохуються ніби востаннє та продовжують йти до своєї мети.

Близько 300 тис. людей з особливостями зору відчувають брак адаптації інформації до своїх потреб. Особливо помітною стає проблема, коли потрібно вибрати косметику за мінімальним та не деталізованим описом. 13 листопада в світі відзначають Міжнародний день незрячих. Компанія Oriflame вирішила звернути на нього увагу по-своєму — запуском спеціального інклюзивного проєкту.

«Ми провели глибинні інтерв`ю з людьми з особливостями зору і з`ясували їхні потреби, — розповідає Юлія Крилова, Head of Marketing Oriflame Україна. — Виявилося, що, багато хто з них активно купували б онлайн навіть незнайомі продукти, але існуючі описи на сайтах не допомагають у виборі».

На сторінці компанії створили особливу сторінку з максимально детальними описами доглядової та декоративної косметики. Аромат, текстура, відтінок, форма, розмір, дія, спосіб використання — враховані всі можливі сторони продуктів. Тепер людям з проблемою зору достатньо лише зайти на сайт Oriflame, і за допомогою голосового додатку прослухати всю потрібну інформацію. А потім — вже з впевненістю в характеристиках продукту так само легко його замовити.

ЦІкаво, як починалася історія інклюзивної ініціативи? Подивіться ролик-передісторію до Міжнародного дня незрячих від Oriflame Україна та агенції Mokco в підтримку проєкту. В ньому героїні з особливостями зору щиро розповідають як воно — постійно стикатися зі стереотипами, незручними питаннями, обмеженнями, але все одно любити життя та хотіти доглядати за собою та фарбуватися.

«Наша глобальна стратегія — рівні можливості для всіх. І я дуже радий, що в Україні ми реалізовуємо її також успішно, як і в усьому світі. Ми працюємо не тільки з людьми з особливостями зору, 1% наших консультантів в Україні це люди з порушенням слуху — і вони дуже успішні», — розповідає Сергій Канашин, генеральний директор Oriflame Україна.

Компанія Oriflame планує продовжувати іклюзівние ініціативи в Україні та за кордоном і закликає інші бізнеси приєднатися до впровадження цілей сталого розвитку ООН. «Своїм прикладом ми показуємо, що інклюзивні ініціативи під силу абсолютно будь-якому бізнесу. Адже тільки об`єднавши наші зусилля, ми зможемо зробити цей світ доступним для всіх», — упевнений Сергій Канашин.