Як звучить краса? Компанія Oriflame запустила інклюзивний проєкт для незрячих людей

Красота / Новинки
13 ноября 2020
Cosmo

Як звучить краса? Чи задумуються над цим люди, які можуть щодня захоплюватися кольоровими рішеннями картин Рембрандта, світловими спалахами сходу сонця, посмішкою коханої людини? 

В Україні  близько 300 тис. людей з особливостями зору знають, як відчувати красу через інтонації, мелодії. А ще через дотики, аромати, нерівності, текстури. Близько 300 тис. людей з особливостями зору ведуть звичний спосіб життя: працюють на улюбленій (або не дуже) роботі, зустрічаються з друзями, закохуються ніби востаннє та продовжують йти до своєї мети. 

Близько 300 тис. людей з особливостями зору відчувають брак адаптації інформації до своїх потреб. Особливо помітною стає проблема, коли потрібно вибрати косметику за мінімальним та не деталізованим описом. 13 листопада в світі відзначають Міжнародний день незрячих. Компанія Oriflame вирішила звернути на нього увагу по-своєму запуском спеціального інклюзивного проєкту. 

«Ми провели глибинні інтерв`ю з людьми з особливостями зору і з`ясували їхні потреби, розповідає Юлія Крилова, Head of Marketing Oriflame Україна. Виявилося, що, багато хто з них активно купували б онлайн навіть незнайомі продукти, але існуючі описи на сайтах не допомагають у виборі». 

На сторінці компанії створили особливу сторінку з максимально детальними описами доглядової та декоративної косметики. Аромат, текстура, відтінок, форма, розмір, дія, спосіб використання враховані всі можливі сторони продуктів. Тепер людям з проблемою зору достатньо лише зайти на сайт Oriflame, і за допомогою голосового додатку прослухати всю потрібну інформацію. А потім вже з впевненістю в характеристиках продукту так само легко його замовити. 

ЦІкаво, як починалася історія інклюзивної ініціативи? Подивіться ролик-передісторію до Міжнародного дня незрячих від Oriflame Україна та агенції Mokco в підтримку проєкту. В ньому героїні з особливостями зору щиро розповідають як воно постійно стикатися зі стереотипами, незручними питаннями, обмеженнями, але все одно любити життя та хотіти доглядати за собою та фарбуватися. 

«Наша глобальна стратегія рівні можливості для всіх. І я дуже радий, що в Україні ми реалізовуємо її також успішно, як і в усьому світі. Ми працюємо не тільки з людьми з особливостями зору, 1% наших консультантів в Україні це люди з порушенням слуху і вони дуже успішні», розповідає Сергій Канашин, генеральний директор Oriflame Україна.

Компанія Oriflame планує продовжувати іклюзівние ініціативи в Україні та за кордоном і закликає інші бізнеси приєднатися до впровадження цілей сталого розвитку ООН. «Своїм прикладом ми показуємо, що інклюзивні ініціативи під силу абсолютно будь-якому бізнесу. Адже тільки об`єднавши наші зусилля, ми зможемо зробити цей світ доступним для всіх», упевнений Сергій Канашин.

5 5 1
Фото: Oriflame
Спецпроекты
ОКТЯБРЬ — МЕСЯЦ БОРЬБЫ С

РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Наскільки ти сучасна

українка?
Анна Тринчер о своем

стиле жизни
Реклама
Читайте также
1
ОКТЯБРЬ — МЕСЯЦ БОРЬБЫ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
2
Наскільки ти сучасна українка?
3
Анна Тринчер о своем стиле жизни
4
Кендалл Дженнер рассказала, что ей помогло избавиться от акне
5
Фаррелл Уильямс выпустит свою линейку косметики для ухода
Красота / Новинки
Это интересно

Нежнее нежного: Наталья Водянова в кампейне новых матовых помад Guerlain

Как красиво!

Красота / Новинки
Надо прочитать

Объект желания: Кьяра Ферраньи представила новую коллекцию с Lancôme

Хотим все.

COSMO / Тренды

ОКТЯБРЬ — МЕСЯЦ БОРЬБЫ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Красота / Новинки

Стильно, качественно, экологично: Вера Брежнева запустила собственный косметический бренд

И представила первую линейку eco & animal friendly декоративной косметики! 

Красота / Новинки
Надо прочитать

Присоединяйся: самая добрая благотворительная инициатива Medik8

Помогать легко!

Stay home with Cosmopolitan
1
Кабмін запровадив в Україні «локдаун вихідного дня»: що це означає та скільки триватиме
2
Британский словарь назвал самое популярное слово 2020 года
3
У Владимира Зеленского диагностировали COVID-19
4
Совершенно секретно: принц Уильям переболел коронавирусом
5
ВОЗ назвали единственный препарат, который действительно эффективен в борьбе с коронавирусом
Красота / Новинки

5 б’юті-блогерів, за якими варто стежити в Instagram

Вони знають усе про догляд за шкірою та актуальний мейк. 

Loading...
Красота / Новинки

Наталья Гоций стала амбассадором известного бьюти-бренда

Читайте также
1
ОКТЯБРЬ — МЕСЯЦ БОРЬБЫ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
2
Наскільки ти сучасна українка?
3
Анна Тринчер о своем стиле жизни
4
Были все: как прошел долгожданный шопинг-марафон Bazaar Fashion Weekend
5
Из чего состоит осенний гардероб Кейт Миддлтон
Красота / Новинки
Надо прочитать

Mary Kay представив інноваційну новинку в підтримку благодійного проєкту

Цей інтелектуальний бальзам для губ потрібен кожній з нас!

Красота / Новинки

Beauty-cекреты Сабины Мусиной

Hot  mama!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Джои Кинг

Зеленый номер: этичные бренды и принципы, устройство экодома, green beauty и правила нетоксичной любви

Крылатые качели: твое новое секс-развлечение

Давай без воды: переходим на сухую косметику

Двойной ZOOM: как успешно пройти собеседование онлайн

 
Красота / Новинки

Красота по-украински: 9 бьюти-брендов made in Ukraine, о которых ты должна знать

Не уступают зарубежным!

Красота / Новинки

Нет предела совершенству: все, что нужно знать об инновационной бьюти-альтернативе фильтрам Instagram — процедуре MYVolution

На стыке технологий и бьюти-индустрии. 

Хочешь больше узнать про "Красоту"?
Красота / Новинки

Секреты красоты блогера Юлии Станислав

Красотка, молодая мама, блогер Юлия Станислав о своей бьюти-рутине.

Красота / Новинки

Топ -8 українських бьюті-брендів, які не поступаються закордонним

Ти маєш їх знати!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Красота / Новинки
Это интересно

Секреты красоты певицы, актрисы и блогера Анны Тринчер

Звезда сериала «Школа» рассказала Cosmo о своих бьюти-находках, любимых ароматах, питании, секретах спортивной фигуры и не только. 

Красота / Новинки
Это интересно

Главная героиня нового шоу «Холостячка» Ксения Мишина о секретах красоты, комплексах и гармонии

Только для Cosmo.  

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Красота / Новинки
Надо прочитать

Легкие волны, объем у корней и гладкие локоны: как создать сразу три модных укладки в домашних условиях

Все, что для этого нужно, — инновационный фен и минимум твоего времени!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.