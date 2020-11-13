Як звучить краса? Компанія Oriflame запустила інклюзивний проєкт для незрячих людей
Як звучить краса? Чи задумуються над цим люди, які можуть щодня захоплюватися кольоровими рішеннями картин Рембрандта, світловими спалахами сходу сонця, посмішкою коханої людини?
В Україні близько 300 тис. людей з особливостями зору знають, як відчувати красу через інтонації, мелодії. А ще через дотики, аромати, нерівності, текстури. Близько 300 тис. людей з особливостями зору ведуть звичний спосіб життя: працюють на улюбленій (або не дуже) роботі, зустрічаються з друзями, закохуються ніби востаннє та продовжують йти до своєї мети.
Близько 300 тис. людей з особливостями зору відчувають брак адаптації інформації до своїх потреб. Особливо помітною стає проблема, коли потрібно вибрати косметику за мінімальним та не деталізованим описом. 13 листопада в світі відзначають Міжнародний день незрячих. Компанія Oriflame вирішила звернути на нього увагу по-своєму — запуском спеціального інклюзивного проєкту.
«Ми провели глибинні інтерв`ю з людьми з особливостями зору і з`ясували їхні потреби, — розповідає Юлія Крилова, Head of Marketing Oriflame Україна. — Виявилося, що, багато хто з них активно купували б онлайн навіть незнайомі продукти, але існуючі описи на сайтах не допомагають у виборі».
На сторінці компанії створили особливу сторінку з максимально детальними описами доглядової та декоративної косметики. Аромат, текстура, відтінок, форма, розмір, дія, спосіб використання — враховані всі можливі сторони продуктів. Тепер людям з проблемою зору достатньо лише зайти на сайт Oriflame, і за допомогою голосового додатку прослухати всю потрібну інформацію. А потім — вже з впевненістю в характеристиках продукту так само легко його замовити.
ЦІкаво, як починалася історія інклюзивної ініціативи? Подивіться ролик-передісторію до Міжнародного дня незрячих від Oriflame Україна та агенції Mokco в підтримку проєкту. В ньому героїні з особливостями зору щиро розповідають як воно — постійно стикатися зі стереотипами, незручними питаннями, обмеженнями, але все одно любити життя та хотіти доглядати за собою та фарбуватися.
«Наша глобальна стратегія — рівні можливості для всіх. І я дуже радий, що в Україні ми реалізовуємо її також успішно, як і в усьому світі. Ми працюємо не тільки з людьми з особливостями зору, 1% наших консультантів в Україні це люди з порушенням слуху — і вони дуже успішні», — розповідає Сергій Канашин, генеральний директор Oriflame Україна.
Компанія Oriflame планує продовжувати іклюзівние ініціативи в Україні та за кордоном і закликає інші бізнеси приєднатися до впровадження цілей сталого розвитку ООН. «Своїм прикладом ми показуємо, що інклюзивні ініціативи під силу абсолютно будь-якому бізнесу. Адже тільки об`єднавши наші зусилля, ми зможемо зробити цей світ доступним для всіх», — упевнений Сергій Канашин.