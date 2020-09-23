«Якщо протягом року не народиш дитину, я від тебе піду»: Катерина Кухар розповіла про жорсткий ультиматум чоловіка 

Звезды / Новости
23 сентября 2020
Cosmo

Зараз Катерина Кухар та Олександр Стоянов виховують сина Тимура та доньку Анастасію. Однак, як розповіла прима-балерина у програмі «Життя відомих людей», вона довго не могла наважитися на народження другої дитини через страх «випасти» з професії. Дійшло до того, що чоловік зірки Олександр Стоянов навіть поставив дружині жорсткий ультиматум. 

— Він сказав: «Мась, я тут подумав, ти мені так будеш ще довго голову морочити. Ти хитра жінка, я це вже зрозумів. Якщо ти протягом року не народиш мені дитину, я від тебе піду», — згадала Катерина. 

Прима була в шоці від такого ультиматуму та тиждень не розмовляла з чоловіком.

— Для мене важливо було зрозуміти: якщо раптом я не зможу мати дітей, чи піде він від мене чи ні? зізналася зірка. Та вже через тиждень, за словами прими, Олександр запевнив кохану, що прийме будь-яке її рішення та завжди буде з нею. 

Якщо ще не бачила відверте інтерв`ю, скоріше вмикай!

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Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official
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