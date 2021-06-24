«Я не могу выйти замуж или родить ребенка»: Бритни Спирс шокировала мир откровениями о своей жизни под опекунством отца

Звезды / Новости
24 июня 2021
Cosmo

Долгое время поклонники Бритни Спирс подозревали неладное, а именно — что она находится под опекунством отца против собственной воли. Сама певица предпочитала не комментировать слухи — до вчерашнего дня. Так, звезда выступила онлайн перед судом Лос-Анджелеса, и ее откровенный рассказ о 13-ти годах под опекунством отца шокировал и поклонников, и коллег по цеху. 

«В прошлый раз в суде я сказала, что счастлива и что со мной все в порядке. Но на самом деле я травмирована. Я несчастна, я не могу спать», — начала свою исповедь Бритни. 

По словам Спирс, отец и команда менеджеров держат под контролем ее личную жизнь. 

«Я не могу выйти замуж или родить еще одного ребенка. У меня внутри установлена внутриматочная спираль, поэтому я не могу забеременеть. Я хотела избавиться от нее, чтобы попытаться завести еще одного ребенка, но эта так называемая команда не позволяет мне пойти к врачу. Они не хотят, чтобы у меня были еще дети», — призналась певица. 

Бритни рассказала и о том, как на нее оказывали давление, чтобы заставить выступить в Лас-Вегасе в 2018 году. По словам певцы, после того, как она объявила о перерыве в своей карьере, ей против ее воли начали давать препарат литий.

«Это сильное лекарство. Если его принимать больше пяти месяцев, может развиться умственная неполноценность. Я чувствовала себя как будто пьяной, не могла ни о чем поговорить ни с матерью, ни с отцом. За мной присматривали шесть разных медсестер», — заявила певица.

А два года назад, вспомнила звезда, ее насильно отправили на реабилитацию — после того, как она якобы провалила психологическое тестирование, которое ее заставили пройти. 

Бритни также отметила, что опекунство приносит ей больше вреда, чем пользы, и отметила, что просто хочет «вернуть себе свою жизнь». Кроме того, звезда заявила о готовности подать в суд на свою семью и желании поделиться подробной историей о своей жизни под опекунством отца со всем миром. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
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